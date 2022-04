Capezzoli in libertà, le vip sui social sfidano la censura

Leggi Anche Aurora Ramazzotti con i capezzoli in mostra, ecco la replica ai fan bacchettoni

Sabrina Salerno

Taylor Mega

Helsa Hosk

è una maestra nell'arte della provocazione e le sue foto con la camicia sottile e i capezzoli in mostra stuzzicano la fantasia dei follower. Non è da menoche, bella e disinibita, sfoggia mise seducenti e rivelatrici e ammicca ai fan con tanta malizia e poco pudore. Le trasparenze piacciono anche ache sceglie di non indossare nulla sotto la camicia velata proponendo un vedo non vedo ad alto tasso erotico.

Giulia De Lellis

Giorgia Venturini

Aurora Ramazzotti

in spiaggia si fa fotografare con una maglietta attillata che sottolinea la forma del capezzolo sotto la stoffa.alle Maldive passeggia in riva al mare e il copricostume crea un sensuale gioco di trasparenze. C'è chi grida allo scandalo marimette tutti al proprio posto: "Sono piuttosto diffusi in natura", fa sapere ai bacchettoni del web.

