Can Yaman e Maria Giovanna Adamo nuova coppia dello showbiz? Gli indizi sono social

Siamo proprio sicuri che Can Yaman sia single? Dopo l’addio alla Leotta potrebbe aver ritrovato il sorriso e la passione tra le braccia di una giovane collega conosciuta sul set. Secondo il settimanale “Chi” Maria Giovanna Adamo avrebbe sostituito Diletta nel cuore dell’attore turco. I due sono stati fotografati durante le riprese di “Viola come il mare” e proprio il padre di Can nel video social di compleanno tra le varie immagini ha inserito uno scatto del figlio insieme alla modella 25enne. Casualità o la Adamo è già stata presentata in famiglia?