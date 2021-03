Can Yaman, confessioni pericolose sulle nozze con la Leotta

Lui è l’uomo più desiderato del momento, lei è la conduttrice sportiva più sexy degli stadi, insieme pensano alle nozze. Can Yaman è istintivo e passionale e in un’intervista al settimanale "Vanity Fair" dice: “Se mi sposerò? Teniamoci la sorpresa”. Con i suoi 8 milioni di follower gioca a fare l’oggetto del desiderio, ma l’attore turco ha occhi solo per Diletta Leotta.

“E’ un amore leale, in cui mi assumo le mie responsabilità, come si è visto. Ho grande rispetto per lei, per il nostro rapporto e la riservatezza è la nostra prima promessa: quel che ci riguarda lo comunichiamo noi, insieme. Quando sarà il matrimonio di cui tutti parlano? Io sono uno che agisce senza metterci tanto, senza giri di parole. Seguo la spinta, veloce. Credo che l’istinto sia nel nome di Dio. Ma su qualcosa teniamoci la sorpresa” racconta Can Yaman.

Alcune fan sono ossessive, lo si vede quando gli chiedono di fare selfie e si scopre che hanno tutto l’abbigliamento con il suo volto stampato, la borsa, il cappello, la cover del telefono, ma lui è un gentiluomo con tutte. Adora la notte e dice di essere gioioso dal tramonto in poi. Già proprio quel tramonto che ricordiamo nello scatto social con Diletta, l’emblema della gioia di Can.

Intanto si scopre che la coppia ha deciso di andare a vivere insieme a Roma. Il settimanale “Chi” ha immortalato il trasloco dell’attore che ha lasciato l’hotel per un attico ai Parioli da condividere con Diletta. E mentre gli addetti ai lavori trasportano il guardaroba straripante nell’abitazione superlusso, Can e la Leotta volano in Sicilia dai parenti della conduttrice. Insomma, istintivi e passionali dopo la convivenza ci stupiranno con il sì…

