Camila Cabello in spiaggia a Miami: “Basta critiche al mio fisico”

Camila Cabello ne sa qualcosa, visto che durante lo scorso weekend avrebbe voluto rilassarsi sulla spiaggia di Miami, ma i paparazzi le hanno rovinato i piani. In un lungo post condiviso su Instagram, la cantante di “Bam Bam” ha affermato di "non essere riuscita a respirare" e di aver tenuto i muscoli così stretti che "gli addominali facevano male" mentre i fotografi l'hanno immortalata in bikini da tutte le angolazioni.

Camila fingeva di leggere tranquilla, in realtà aveva capito che i flash erano in agguato e non è riuscita a godersi la giornata di sole. "Mi sono sentita super vulnerabile e impreparata: ho indossato bikini troppo piccoli e non ho badato a come apparivo, poi ho visto le foto online e i commenti e sono rimasta così sconvolta", ha scritto la Cabello.

"Mi sono ricordata di quanto ha influito sulla mia autostima… - ha continuato - Una cultura che si è così abituata all'immagine di come appare il corpo di una donna che non è completamente reale per molte donne". I follower le hanno consigliato di tornare a respirare, alla faccia dei paparazzi.

