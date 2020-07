Calciatori presto papà, ecco i pancioni delle wags incinte

LEGGI ANCHE > Le vip incinte danno lezioni di premaman

Rugani sta per diventare papà per la prima volta: la sua Michela è in dolce attesa e a fine agosto darà alla luce un maschietto. Intanto sui social è più sexy che mai mentre mostra le curve in bikini. Fiocco rosa in vista per Edin Dzeko: la moglie Amra Silajdžić-Džeko presto darà alla luce una femminuccia. La coppia ha già un maschio e una femmina di 2 e 4 anni, oltre alla figlia ormai teenager che la modella ha avuto da un precedente matrimonio. Triplete in arrivo anche per Alvaro Morata. E' già papà dei gemelli Leonardo e Alessandro ma Alice Campello è incinta di Edo, che nascerà entro la fine dell'estate. In costume con la pancia che lievita, la modella è un vero spettacolo.

Domenico Berardi ha scoperto da poco che presto diventerà papà. Francesca Fantuzzi l'ha annunciato sui social mostrando il risultato del test. Ora nelle foto su Instagram fa vedere un pancino appena accennato ma già pieno d'amore. Federica Ziliani aspetta un bebè, il primo per entrambi, dal compagno Giacomo Bonaventura. Le sue curve da urlo con pancione in vista sono protagoniste degli scatti che condivide con i follower. E poi c'è Simone Inzaghi, che ha appeso gli scarpini al chiodo ma ancora lavora nel mondo del calcio come allenatore: anche per c'è lui un fiocco azzurro in arrivo. Dopo Lorenzo, sua moglie Gaia Lucariello aspetta un altro maschietto.

