Biondo e Emma abbracciati: “Noi siamo diamanti”

A giugno dopo voci e indiscrezioni, i due avevano confermato la rottura attraverso una diretta Instagram: “Io ed Emma non stiamo più insieme da un paio di settimane, ma questo non toglie niente all'anno e mezzo di relazione che abbiamo vissuto”, ha detto il cantante: “Ci vogliamo bene, siamo amici, ora siamo a pranzo insieme, ma abbiamo deciso di lasciarci. Noi due siamo felicissimi insieme ed è bello che dopo un anno e mezzo non proviamo rancore, non è cambiato niente, ma ci troviamo meglio così. Non stiamo male, questa estate ci vedremo in giro insieme con la nostra canzone, quindi non vi preoccupate”. Poi è girata voce che Emma abbia avuto un fugace flirt con Federico Rossi (che per questo si sia lasciato con Paola Di Benedetto), ora i due ex concorrenti di "Amici" affrontano gli impegni estivi calcando il palco più uniti che mai.