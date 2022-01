Bimba si veste come la regina Elisabetta, la sovrana commenta: "Splendida mise"

Con i suoi abiti coloratissimi, i cappellini in tinta e la borsetta sempre in mano, la regina Elisabetta è da tempo un'icona di stile, amata e imitata. Tra i suoi tantissimi "cloni" c'è anche una bambina americana Jalayne Sutherland che per Halloween si è vestita proprio come Sua Maestà. Un omaggio che ha colpito la Sovrana, che ha scritto alla piccolina complimentandosi: "Una splendida mise".

Jalayne vive in Ohio e ha solo un anno, e dietro al suo travestimento c'è la mano di mamma Katelyn che ha realizzato per lei un abito ispirato a quelli della Regina. Cappottino azzurro, cappello con i fiori, parrucca bianca, guanti, collana in perle e borsetta: non mancavano nemmeno gli adorati corgi. Insomma, una replica perfetta. La foto è stata inviata ad Elisabetta che è rimasta colpita dal gesto. "Sua Maestà è stata lieta di ricevere la foto di vostra figlia Jalayne nella sua splendida mise e vi augura un felice Natale" hanno risposto per lei i suoi portavoce, allegando alla lettera anche un libro per la piccola.

