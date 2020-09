Bikini di fine estate: dalla Barolo alla Lagerback ecco chi è ancora al mare

Fino all’ultimo raggio Filippa Lagerback si gode il sole ad Alassio. Ultimi respiri marini anche per la “Barolessa”, Elena Barolo che ad Arma di Taggia posa come una diva con bikini e occhialoni. A Portofino si rilassa la ex Miss Italia Federica Moro, mentre Alessia Marcuzzi si gode il caldo della Sardegna regalando panorami mozzafiato. E poi c’è chi come Serena Garitta il mare ce l’ha sotto casa tutto l’anno...

“Non siamo in vacanza, questa è casa. A Genova siamo fortunati: settembre è solo l’inizio di una nuova stagione per vivere la spiaggia fino a dicembre. Il mare è troppo bello per goderselo solo in estate!” scrive la Garitta che dopo un’estate in giro in barca, ora si gode la spiaggia ligure.



Bianca Atzei si lascia ispirare dalle onde e scrive: “Davanti al mare. È qui che nascono le emozioni. È qui che i sogni sembrano più vivi. È qui che si continua a credere in qualcosa di bello”. Sfoglia la gallery e guarda gli ultimi scorci di bikini da vip…



