Bianca Balti spegne 38 candeline, festa tra amiche in America

Bianca vive a Los Angeles ormai da anni e lì si è costruita la sua comunità, fatta di amici veri e sinceri. Alla festa del suo compleanno li ha invitati in giardino per brindare con loro in allegria. Poco glamour e tanti affetto per un party semplice e divertente, con qualche palloncino e le candeline colorate sulla torta.

La Balti ha raccontato di recente la sua decisione di fare congelare gli ovociti dopo essere uscita da una relazione tossica. "Non voglio che la mia possibilità di fare un figlio dipenda da un uomo" ha dichiarato. "Vorrei tantissimo avere un altro figlio e mi sono detta che se non troverò il partner giusto lo farò da sola", ha spiegato.

