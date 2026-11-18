Il bronzo non è una presenza di passaggio. Resterà esposto in modo permanente a Limatola, luogo caro a Vessicchio, e potrà essere visitato anche durante la manifestazione Cadeaux al Castello. "Grande maestro" o "bellissimo che emozione", ma anche "grande e semplice al tempo stesso". Questi sono solo alcuni dei pensieri che gli utenti del web hanno scritto nella sezione commenti del post, a testimonianza di come l'affetto per Beppe Vessicchio resti sempre incondizionato.