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© Ufficio stampa
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Un velo che scivola via, una sala gotica in silenzio e un volto che torna a sorridere. Nel Castello di Limatola è stato scoperto il busto in bronzo di Beppe Vessicchio, a dodici mesi dalla morte del maestro. Alla cerimonia c'erano la vedova Enrica Vessicchio, il sindaco Domenico Parisi, i familiari e gli amici, uniti in un momento di grande emozione.
L'opera è dello scultore napoletano Domenico Sepe e nasce da un'intuizione di Fabio Balsamo dei The Jackal, condivisa con l'artista e con la famiglia Sgueglia, proprietaria del castello e legata al direttore d'orchestra da una profonda amicizia.
Sepe ha modellato il ritratto nell'argilla e poi l'ha trasformato in bronzo con la tecnica della cera persa. Il risultato restituisce la semplicità e la sensibilità di Beppe Vessicchio: lo sguardo, il sorriso appena abbozzato, perfino un bottone della camicia lasciato slacciato descrivono un uomo che conquistava con garbo, ironia e riservatezza. Nel lavoro si avverte anche l'eco della scuola napoletana di Vincenzo Gemito, che nel suo Giuseppe Verdi superò i lineamenti per afferrare l'anima del musicista.
Accanto alla scultura compare una frase del maestro: "In un mondo così presenzialista, brillare per assenza è un piacere". Il castello ha poi pubblicato sui social le foto della serata con una dedica: "Un omaggio che va oltre il tempo, per custodire e tramandare la memoria di un uomo la cui arte e umanità continueranno a brillare. Grazie Maestro".
Il bronzo non è una presenza di passaggio. Resterà esposto in modo permanente a Limatola, luogo caro a Vessicchio, e potrà essere visitato anche durante la manifestazione Cadeaux al Castello. "Grande maestro" o "bellissimo che emozione", ma anche "grande e semplice al tempo stesso". Questi sono solo alcuni dei pensieri che gli utenti del web hanno scritto nella sezione commenti del post, a testimonianza di come l'affetto per Beppe Vessicchio resti sempre incondizionato.
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