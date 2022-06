Ciro Priello dei The Jackal ha sposato la sua Maura: "Il giorno che ricorderò per tutta la vita"

In aprile l'attore e youtuber tra i fondatori del gruppo comico The Jackal, si erano scambiati la promessa di matrimonio a Melito di Napoli. “Il giorno che ricorderò per tutta la vita”, ha scritto sul suo profilo Instagram Priello, postando una serie di immagini del giorno delle nozze.

I due sono già genitori di una bambina, Anna, avuta tre anni fa. La loro love story risale al 2014, quando Maura Iandoli aveva partecipato alle riprese di uno dei cult dei The Jackal.

"Credo che la felicità sia proprio questa", ha commentato la neo sposa in uno dei tanti scatti postati su Instagram.

Tanti i personaggi dello spettacolo che si sono congratulati con gli sposi: dal volto di “Gomorra” Salvatore Esposito ad Aka7even fino a Frank Matano, passando per gli altri membri dei The Jackal come Aurora Leone, e Fabio Balsamo che ha fatto le veci del celebrante del matrimonio.