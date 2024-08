"Tilt", la squadra di Beppe Vessichio ed Elisabetta Canalis trionfa anche nella terza puntata

In ogni puntata due squadre formate ciascuna da quattro celebrities, pronte a divertirsi e mettersi in gioco attraverso esilaranti prove con un unico denominatore comune: la musica. Al centro dello studio un grande disco, che ricorda il "mitico" vinile che si trasforma di volta in volta in elemento fondamentale del programma. Saranno, infatti, decise dalla rotazione del disco le sfide che i due team dovranno affrontare. Al termine di ogni manche la squadra vincente guadagnerà "Il tempo": i secondi d'ascolto che serviranno per superare la prova finale decretando i quattro campioni della serata che torneranno la settimana successiva.