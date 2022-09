Benedetta Parodi, party dolcissimo per i suoi 50 anni

Il compleanno è stato il 6 agosto, ma ha preferito aspettare che tutti tornassero dalle vacanze per celebrare come si deve. Per spegnere le candeline ha voluto con lei le persone che ama di più. C'erano suo marito Fabio Caressa e le figlie Eleonora e Matilde , sua sorella Cristina e suo fratello Roberto, e poi gli amici Damiano Carrara e Ernst Knam a brindare con lei sotto le stelle. Sui social non sono mancate le immagini della serata per condividere anche con i follower le emozioni di una notte magica.

Leggi Anche Benedetta Parodi mamma sprint, guarda lo shopping con la figlia

Per un'occasione così importante ci voleva un look adeguato, e Benedetta Parodi non poteva sceglierne uno più bello. La conduttrice era stupenda con uno svolazzante abito fucsia che le lasciava scoperte le gambe lunghe. Pochi gioielli, ma tanto non ne aveva bisogno: la illuminava più che a sufficienza il sorriso radioso che ha sfoggiato tutta la seta. Regina indiscussa della festa, non poteva essere più felice di così quando ha spento le candeline scambiandosi un bacio romantico con il marito Fabio Caressa, con cui è sposata da 23 anni.

Benedetta Parodi non si è sottratta alle foto di rito da condividere con i follower, come quella con suo fratello Roberto, in total black, e sua sorella

Cristina Parodi

, che per l'occasione ha indossato uno scintillante vestito verde. Non sono mancati nemmeno gli abbracci con il suo caro amico Ernst Knam e gli scatti in compagnia di Damiano Carrara e sua moglie Chiara Maggenti. Ha aspettato più di un mese per festeggiare i 50 anni, ma l'attesa è stata pienamente ripagata da una serata indimenticabile.