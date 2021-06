Bella Hadid ha addominali d'acciaio, ma rischia di perdere i pantaloni Tgcom24 1 di 18 IPA 2 di 18 IPA 3 di 18 IPA 4 di 18 IPA 5 di 18 IPA 6 di 18 IPA 7 di 18 IPA 8 di 18 IPA 9 di 18 IPA 10 di 18 IPA 11 di 18 IPA 12 di 18 IPA 13 di 18 IPA 14 di 18 IPA 15 di 18 IPA 16 di 18 IPA 17 di 18 IPA 18 di 18 leggi dopo slideshow ingrandisci

Una tuta da ginnastica rosso ciliegia aperta e addominali scolpiti ben in vista. La modella Bella Hadid per un pranzo all’aperto a New York sceglie una mise sportiva, ma molto sensuale per far notare i muscoli d’acciaio a rischio però d’incidente. Cammina sinuosa come su una passerella, ma il pantalone da jogging rischia di scendere un po’ troppo e mette in mostra l’intimo. I flash la seguono sperando che un passo troppo azzardato finisca per farle perdere la parte sotto lasciandola in slip…