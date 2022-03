Bella Hadid ammette: "Mi sono rifatta il naso a 14 anni"

Una delle modelle più pagate e delle donne più desiderate del mondo, ha ammesso in un'intervista al magazine Vogue di aver avuto complessi di inferiorità in adolescenza. Ha messo a nudo le sue ansie e le sue paure, e ha confessato di essersi ritoccata il naso a 14 anni, inseguendo un ideale di perfezione estetica. Una scelta di cui oggi si pente: "Vorrei aver tenuto il naso dei miei antenati", confessa.

Forte depressione, relazioni tossiche, attacchi di panico, abuso di alcool... sono temi già affrontati in passato da Bella con estrema franchezza e di cui torna a parlare nell'intervista a Vogue. La modella ricostruisce la sua adolescenza arrivando alla conclusione che tutto ciò è stato causato dal suo senso di inadeguatezza.

"Nel corso degli anni sono diventata una brava attrice, ho imparato a fare faccine sorridenti o da donna molto forte. Mi sono sempre sentita come se avessi qualcosa da dimostrare", ha confessato la Hadid. E anche: "Mi chiedo sempre come abbia fatto una ragazza con tali insicurezze, che soffre di ansia, depressione, che ha problemi con la propria immagine corporea, con disturbi alimentari, che odia essere toccata e che ha un'intensa ansia sociale, a entrare in questo business".

Il confronto con sua sorella è stato sempre pesante: "Ero la più brutta. Ero la bruna. Non ero figa come Gigi, non ero così estroversa", ha raccontato a Vogue. Tutto ciò ha influito sulla percezione di sé. Le critiche sul suo aspetto, e le illazioni che oggi si fanno sul suo ricorso alla chirurgia estetica, l'hanno ferita e vuole mettere i puntini sulle i. "La gente pensa che io abbia completamente stravolto il mio viso a causa delle mie foto da adolescente con il viso gonfio. Ma sono abbastanza sicura che nessuno ha lo stesso aspetto di quello che aveva a 13 anni", ha detto. "Mettiamo fine a questa storia. Non ho alcun problema coi filler, ma non fanno per me".

