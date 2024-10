Belen Rodriguez, mamma che 40enne!

Perché Angelo Edoardo Galvano dovrebbe avvicinarsi lentamente a Belen? Secondo il settimanale “Chi”, in amore Belen ha i suoi alti e bassi e per starle accanto bisogna saper capire le accelerazioni e le frenate. Galvano e la Rodriguez potrebbero aver avuto una crisi qualche settimana fa, ma poi alcuni indizi social (tra cui la prima foto) lo avevano rimesso al suo posto di fidanzato accanto alla showgirl. Ora i paparazzi fotografano solo lei a spasso per Milano con i figli Luna Marì, 3 anni, e Santiago, 11: la piccola sul passeggino e il più grande sugli skate, prima di una sosta per una cena veloce vicino a casa. Già perché Belen Rodriguez ha traslocato in un nuovo appartamento, dove si presumeva dovesse trasferirsi anche Angelo Edoardo. Ma come scrive “Chi” la relazione tra Belen e Galvano “è in una fase delicata”.