Belen Rodriguez va a cena con Angelo Edoardo Galvano, ma poi abbraccia Nicola

Oltre ad Angelo Edoardo Galvano e Nicola Donadon, Belen Rodriguez viene avvistata in compagnia anche di un terzo uomo: Stefano De Martino. Il loro incontro in realtà è stato solo una coincidenza: il presentatore era sotto la nuova casa della sua ex moglie per recuperare il figlio Santiago, e lei aveva bisogno di un passaggio in auto. Lui si è prestato volentieri ad aiutarla: del resto entrambi hanno raccontato di aver messo da parte i dissapori e di avere rapporti cordiali. Per il momento tra loro non sembra esserci nient'altro che tanto affetto e il desiderio di crescere insieme il figlio.