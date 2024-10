Belen Rodriguez con Antonino Spinalbese al parco, dalla lite al bacio

Sembrano lontani i tempi in cui si scambiavano minacce reciproche per avere ciascuno più tempo per Luna Marì. Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese si erano sfidati reciprocamente ma poi in tribunale non ci erano andati e hanno trovato la pace per gestire al meglio i momenti con la figlia. Allora Belen era fidanzata con Elio Lorenzoni e con lui stava per partire per un viaggio in Argentina. Ora è tornata single, dopo la storia naufragata anche con Angelo Edoardo Galvano e una paparazzata con Nicola Donadon, e si rifugia nella famiglia e negli affetti più cari. Anche con Antonino Spinalbese è finita, ma hanno saputo ritrovare l’armonia per gestire la famiglia allargata.