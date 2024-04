Antonino Spinalbese con Luna Marì, la nuova vita dell'hairstylist

Antonino Spinalbese è stato paparazzato alle giostre con Luna Marì.

Dopo aver partecipato al "Grande Fratello Vip" e aver avuto una storia con Belen Rodriguez, l’hairstylist torna alla sua vita di prima con un lavoro in un negozio di parrucchiere in centro a Milano ma con una marcia in più: l’amore per sua figlia con cui condivide il tempo libero. “Non sento la necessità di farmi conoscere – ha detto - Essere famosi ti toglie libertà. E io amo la normalità”.