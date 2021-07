Belen inizia il countdown per il parto: "L'aspetto da un momento all'altro! Sono emozionatissima"

Belen Rodriguez ha ufficialmente iniziato il conto alla rovescia per l'arrivo della sua piccola Luna. Per il parto è ormai questione di giorni e la showgirl è davvero emozionata. Nei commenti del suo ultimo post su Instagram ha spiegato che manca "pochissimo" e di aspettarla "da un momento all'altro". E a chi le chiedeva se era emozionata ha risposto con un "uhhhh tantissimo, ma tantissimissimo".

D'altronde le foto più recenti che la ritraevano con il pancione erano state piuttosto eloquenti per capire che ormai si fosse agli sgoccioli. Nel post Belen ha pubblicato una sua foto in primo piano, con il semplice commento "Holita". Tantissimi i complimenti dei fan che elogiano la sua bellezza. A chi le fa notare come non si sia per nulla sciupata risponde che il segreto è "mangiare".

Interviene anche sua mamma, Veronica Cozzani, che la elogia con un "hermosa" (bella), ma Belen risponde con modestia e affetto: "E tu sei la mia mamma, mi vedi sempre bella".

