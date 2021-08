Baci di fine estate per Amadeus e Giovanna Civitillo

Baci appassionati in acqua per Amdaeus e Giovanna Civitillo , decisi a godersi l'estate fino all'ultima goccia prima di tornare alla routine dell'autunno. Durante un bagno in mare si lasciano andare all'amore e condividono con i follower il loro momento di intimità. "Ama e Gio", scrivono semplicemente usando un hashtag, del resto la foto parla da sola e non c'è bisogno di altri commenti.

Giovanna e Amadeus hanno raccontano le loro vacanze estive a suon di scatti di famiglia, in coppia o insieme ai figli Josè Alberto e Alice (nata da una precedente relazione del conduttore), divisi tra il relax in spiaggia in Sicilia e escursioni in montagna in Val D'Aosta. Si sono goduti un'estate all'insegna dell'amore e della famiglia. Non sono mancate coccole e divertimento, momenti romantici e altri più divertenti, senza dimenticare ogni tanto di mandare un saluto ai follower che li seguono con affetto.

Amadeus e la Civitillo stanno insieme da ormai 20 anni e si amano come il primo giorno, forse di più. Si sono condotti negli studi di registrazione del quiz televisivo in cui lavoravano entrambi e tra loro è scoccata subito la scintilla. Sono una coppia solida e felice, una delle più amate dello showbiz. Sempre affiatati e sorridenti, piacciono ai follower per il loro modo semplice e genuino di porsi sui social.

