Amadeus, ultimi scampoli della sua estate italiana

Si prepara alla nuova stagione televisiva con il grande progetto sanremese da mettere a punto, ma della sua estate italiana ha il ricordo di tanti momenti di relax in famiglia. “Tempo prezioso” come lo definisce Amadeus. Il conduttore tv ha trascorso le vacanze con la moglie Giovanna Civitillo e il figlio postando sui social alcuni siparietti: dal gelato che si scioglie alla visita a Loreto, all’idromassaggio di coppia al compleanno in casa…