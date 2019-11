Si stringono, si coccolano e si baciano con passione dietro la porta da calcio mentre applaudono durante la partitella del figlio. Amadeus e Giovanna Civitillo non si perdono i pomeriggi sportivi del loro Josè, 10 anni, e ne approfittano per tenersi stretti e scambiarsi gesti d'affetto. Pizzicati a Roma dal settimanale Vero il conduttore e la moglie non riesco a trattenere baci e tenerezze.

Amadeus e Giovanna alla partitella tra baci appassionati e coccole Vero 1 di 18 Vero 18 di 18 Vero 18 di 18 Vero 18 di 18 Instagram 18 di 18 Instagram 18 di 18 Instagram 18 di 18 Instagram 18 di 18 Instagram 18 di 18 Instagram 10 di 18 Instagram 11 di 18 Instagram 12 di 18 Instagram 13 di 18 Instagram 14 di 18 Instagram 15 di 18 Instagram 16 di 18 Instagram 17 di 18 Instagram 18 di 18 leggi dopo slideshow ingrandisci

Leggi anche>Amadeus e Giovanna si sono sposati: il sì romantico e segreto

Si sono conosciuti nel 2003 durante la trasmissione che lui conduceva e in cui lei faceva la valletta, “L'eredità”, e da allora non si sono più lasciati. Giovanna dice di essere il suo portafortuna e lo segue ovunque. Pare che sia sempre nel dietro le quinte delle sue trasmissioni e che Amadeus la consulti per avere sempre il suo parere. Anche durante i pomeriggi sportivi di Josè (la coppia lo ha chiamato così in onore dell'ex allenatore dell'Inter, squadra del cuore di Amadeus, che ha anche un'altra figlia, Alice, avuta dalla precedente moglie) i due sono inseparabili e appassionati.

Potrebbe interessarti: