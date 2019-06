Aurora Ramazzotti tra perizoma e topless, pose proibite con Sara

Vacanza bollente a Mykonos per Aurora Ramazzotti, che si è concessa qualche giorno di relax al sole insieme al fidanzato Goffredo Cerza e all'amica di sempre, Sara Daniele. Ed è proprio con lei che va in scena uno spettacolo piccante in spiaggia, che non è sfuggito ai fotografi di "Chi". In micro bikini, le due figlie d'arte scherzano e giocano sul lettino, tra coccole, risate e pose piccanti.