Ashley Graham mezza nuda tre mesi dopo il parto

Da sempre prontissima a mostrare con orgoglio le sue forme, la modella curvy ha sfoggiato sui social le smagliature sulla pancia. A seno nudo davanti allo specchio, con solo gli slip neri addosso, si è immortalata in una serie di selfie bollenti.

Ashley Graham in topless mostra le smagliature dopo il parto

Altro che filtri e perfezione a ogni costo, Ashley si piace proprio com'è. Diventata celebre come modella plus size, ha fatto del suo corpo fuori dai canoni tradizionali il suo punto di forza. Sui social è amatissima proprio perché si mostra al naturale, senza nascondere i segni che la vita ha lasciato sul suo corpo. Anche Helena Christensen e Lindsey Vonn la ammirano per la sua capacità di esporsi.

Il 7 gennaio sono nati i due gemelli della Graham, Malachi e Roman. La modella era già mamma Isaac, avuto appena due anni prima con il marito Justin Erwin. Dopo il parto si è presa qualche settimana di riposo e si è allontanata da social. Piano piano è tornata a intensificare la sua presenza immortalando scorci di vita familiare, alle prese con i suoi bimbi. Ora è pronta a mostrarsi di nuovo in tutto il suo splendore.

