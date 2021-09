Arrivederci estate, gli ultimi bikini delle vip

L'estate è ufficialmente archiviata, ma le vip ne hanno approfittato fino all'ultimo secondo. Prima di tirare fuori dall'armadio sciarpe e giubbotti, eccole sui social per un ultimo scatto in bikini. Da Marina La Rosa in barca a vela a Cristina D'Avena e Aida Yespica , fino a Wanda Nara a bordo piscina, c'è da perdere la testa.

Wilma Facchinetti è in Puglia per un matrimonio e ne approfitta per prendere un po' di sole. In bikini a fiori sulla sdraio è la musa perfetta di suo marito Francesco Facchinetti che la riprende in tutto il suo splendore. Maria Monsè si lascia accarezzare dal vento mentre sfoggia il fisico asciutto e il lato B tonico valorizzato dal bikini leopardato.

Rachele Risaliti si è concessa una vacanza settembrina a Castiglione della Pescaia e ne ha approfittato per scatti sensuali in due pezzi in spiaggia. Anche Elena Morali è in costume fino all'ultimo secondo d'estate e dalla Costa Smeralda ha salutato i follower sfoggiando le forme esplosive. E che dire di Federica Moro? In bikini è super sexy e i suoi scatti social sono pazzeschi.