Arnold Schwarzenegger contro i no vax: "Al diavolo la libertà, se non indossi la mascherina sei uno stupido"

Arnold Schwarzenegger non le manda a dire ai no vax: "La gente dovrebbe sapere che c'è un virus che uccide le persone e l'unico modo per prevenirlo è vaccinarsi, indossare la mascherina, rispettare il distanziamento sociale e curare l'igiene delle mani. E' sbagliato pensare che queste misure siano un limite alla libertà. Al diavolo la libertà".

"Sei uno stupido se non indossi la mascherina" - L'attore ed ex governatore della California ha parlato dell'importanza di seguire tutte le norme indicate contro la pandemia in un video condiviso sui social. "Questo è un Paese libero. C'è la libertà di non indossare la mascherina" continua. Poi, rivolgendosi direttamente ai no vax, sottolinea: "Sì, c'è la libertà di non indossare la mascherina, ma se non la indossi sei uno stupido". E su Instagram scrive: "Solo perché puoi non significa che dovresti. Hai la libertà di essere uno stupido".

Il vaccino in diretta social - Schwarzenegger ha cercato anche di sensibilizzare i follower sull'importanza del vaccino. Ricevendo il siero a gennaio, l'attore ha condiviso il momento dell'iniezione su Instagram. "Oggi è stata una bella giornata. Non sono mai stato più felice di attendere in fila" ha scritto sui social. Concludendo: "Se sei idoneo, unisciti a me e iscriviti per ottenere il vaccino. Fai come me se vuoi vivere!".