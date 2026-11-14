© Afp
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Ariana Grande è tornata a mostrarsi in pubblico alla première mondiale di New York di "Ti presento i Fotter", il film di cui è protagonista. Al suo fianco c'era l'ex Ricky Alvarez. Per i fan è stato un vero sollievo: la cantante si era presa una pausa dai riflettori dopo la chiusura del tour Eternal Sunshine, e da allora si erano moltiplicate le domande sul suo conto.
Nell'ultimo periodo polemiche e supposizioni sulla salute fisica e mentale di Ariana Grande si sono sprecate. Come evidenziato dalla famiglia dell'artista, quelle accuse l'hanno fatta soffrire parecchio. Il team della cantante aveva dichiarato alla rivista People che Ariana si sarebbe presa una pausa dopo un periodo segnato dal "continuo e incessante giudizio da parte dell'opinione pubblica". Forse anche per questo, alla prima uscita ufficiale dopo una fase così cupa, l'artista ha scelto di avere accanto una persona speciale. Il ritorno di fiamma con Alvarez, cominciato da qualche mese e ora ufficializzato, sembra aver riportato un po' di serenità nelle sue giornate.
Lui, che oggi fa il fotografo, danzava come supporto sul palco dell'Honeymoon Tour, tra il 2014 e il 2015, accanto alla cantante. La frequentazione iniziò nell'aprile 2015 e si chiuse a luglio 2016. Poi le strade si sono separate: lei ha sposato Dalton Gomez e ha vissuto una lunga relazione con l'attore Ethan Slater. Adesso la scintilla si è riaccesa e i due, a quanto pare, non si separano più.
I primi indizi risalgono a giugno e luglio 2026, quando sono stati notati insieme ad Austin, in Texas, e poi in Florida. Ad agosto è arrivata una serie di foto di coppia su Instagram, che ha reso il rapporto quasi ufficiale. Un segnale era già filtrato in concerto, il 1° settembre, quando Ariana Grande ha ritoccato il testo di Thank u, next. Il verso "Ho scritto delle canzoni su Ricky / Ora le ascolto e rido" è diventato "Ho scritto alcune canzoni su Ricky / Sto cercando di far sì che sia l'ultima". Da quel momento i due hanno smesso di nascondersi e condividono spesso frammenti della loro vita insieme. Di recente lui è comparso anche in un video sul profilo del marchio di make-up fondato dalla popstar: intrecciando affetti e lavoro si può pensare che, stavolta, la storia sia davvero seria.