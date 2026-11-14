I primi indizi risalgono a giugno e luglio 2026, quando sono stati notati insieme ad Austin, in Texas, e poi in Florida. Ad agosto è arrivata una serie di foto di coppia su Instagram, che ha reso il rapporto quasi ufficiale. Un segnale era già filtrato in concerto, il 1° settembre, quando Ariana Grande ha ritoccato il testo di Thank u, next. Il verso "Ho scritto delle canzoni su Ricky / Ora le ascolto e rido" è diventato "Ho scritto alcune canzoni su Ricky / Sto cercando di far sì che sia l'ultima". Da quel momento i due hanno smesso di nascondersi e condividono spesso frammenti della loro vita insieme. Di recente lui è comparso anche in un video sul profilo del marchio di make-up fondato dalla popstar: intrecciando affetti e lavoro si può pensare che, stavolta, la storia sia davvero seria.