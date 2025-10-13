Antonella Fiordelisi parla dell’amore con Giulio Fratini

La showgirl e l'imprenditore sono una coppia affiatata ma la convivenza non è nei piani
Antonella Fiordelisi e Giulio Fratini sono una coppia felice e affiatata. Stanno insieme ormai da qualche mese, hanno ufficializzato la relazione sui social a marzo, e hanno trovato il loro equilibrio in una relazione a distanza: "Lui ha delle attività a Firenze e prima ero io, se ero libera, che lo raggiungevo già il giovedì o il venerdì. Adesso ci vediamo solo di sabato e domenica" spiega lei a Novella 2000. Per parlare di famiglia, o anche solo di convivenza, è presto ma per la showgirl non c'è dubbio sull'intensità del sentimento: "Con Giulio sto bene, siamo innamorati, ma dobbiamo fare ancora tanti passi insieme".
A far scoccare la scintilla tra Antonella Fiordelisi e Giulio Fratini è stato senza dubbio l'elemento fisico: "Sicuramente all’inizio l’aspetto estetico è stato fondamentale, come succede nella maggior parte delle relazioni. Io piacevo a lui, e anche lui mi piaceva perché era un bel ragazzo, però finiva là". Ma frequentandosi hanno scoperto che oltre a quello c'era di più: "Passando un po’ di tempo insieme ci siamo conosciuti, ho avuto modo di vedere che non è solo bello, ma è anche è un bravo ragazzo, intelligente e ha tante altre qualità". Piano piano hanno consolidato la loro relazione: "Abbiamo continuato a frequentarci e ad un certo punto è stato ovvio chiedergli: 'Vabbè, ma adesso chi siamo io e te, cosa facciamo?', volevo sapere se la nostra era una relazione esclusiva, se frequentasse anche altre persone… Così, ho fatto la domanda secca e poi ci siamo confrontati" ha raccontato la showgirl.
Da quella domanda a bruciapelo è iniziata ufficialmente la storia di Antonella Fiordelisi e Giulio Fratini: "Subito abbiamo capito che dovevamo stare insieme a tutti gli effetti perché eravamo entrambi gelosi. A quel punto a tenerci uniti non era più solo l’attrazione fisica. C’era già un sentimento. Diciamo che ci siamo fidanzati subito, dopo qualche settimana". Quello della gelosia è un tema sentito nella coppia, e che li accomuna: "Secondo me lui, però a differenza mia è più furbo. Se a lui dà fastidio qualcosa non me lo dice subito io invece faccio notare tutto quando è il momento. Ma lui è di Firenze, io di Salerno: più plateale" spiega la showgirl.
Al momento la convivenza tra Antonella Fiordelisi e Giulio Fratini non è in programma: hanno trovato il loro equilibrio nella storia a distanza e per ora va bene così. "Adesso non è nei miei pensieri perché ognuno fa le cose sue. Io lavoro, adesso sono a Roma, poi sarò a Milano per fare altro oppure ritornerò a Roma, non si sa mai cosa può succedere… E lui è fisso a Firenze" spiega lei. Per il futuro non è da escludere: "Mi piacerebbe eh, anzi, se le cose continueranno ad andare bene come stanno andando, sì, ci penseremo in modo pratico", specifica. Ma, memore dell'esperienza con Edoardo Donnamaria, non vuole avere fretta: "Già stavamo insieme nella casa del 'Grande Fratello' e anche dopo abbiamo condiviso lo stesso tetto, ma pochissimi mesi, due o forse tre, perché poi non è durata. Quello è stato il mio massimo e per questo preferisco affrontare tutto con calma, con cautela".
Fare progetti per il futuro per ora è prematuro, ma Antonella Firodelisi svela di desiderare una famiglia prima o poi. "Al momento non ne parliamo e nemmeno ci pensiamo. Non mi sento ancora pronta io. Ma anche lui la pensa nello stesso modo, siamo uguali in questo. Se guardo indietro, sto vivendo la vita che avrei voluto poi è ovvio che se guardo avanti mi vedo mamma. Serve la persona giusta", dice. E chissà che non l'abbia trovata.