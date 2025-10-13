Antonella Fiordelisi parla dell’amore con Giulio Fratini

A far scoccare la scintilla tra Antonella Fiordelisi e Giulio Fratini è stato senza dubbio l'elemento fisico: "Sicuramente all’inizio l’aspetto estetico è stato fondamentale, come succede nella maggior parte delle relazioni. Io piacevo a lui, e anche lui mi piaceva perché era un bel ragazzo, però finiva là". Ma frequentandosi hanno scoperto che oltre a quello c'era di più: "Passando un po’ di tempo insieme ci siamo conosciuti, ho avuto modo di vedere che non è solo bello, ma è anche è un bravo ragazzo, intelligente e ha tante altre qualità". Piano piano hanno consolidato la loro relazione: "Abbiamo continuato a frequentarci e ad un certo punto è stato ovvio chiedergli: 'Vabbè, ma adesso chi siamo io e te, cosa facciamo?', volevo sapere se la nostra era una relazione esclusiva, se frequentasse anche altre persone… Così, ho fatto la domanda secca e poi ci siamo confrontati" ha raccontato la showgirl.