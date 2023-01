Antonella Clerici: “Così l'Italia scoprì le mie corna”

Il suo pubblico si ricorda bene le sue gaffe in tv, ma apprezza molto la sua schiettezza e onestà. Mamma di Maelle, che frequenta la terza media ed è nata dalla relazione passata della conduttrice con Eddy Martens, la Clerici fa coppia da tanto tempo con Vittorio Garrone ma di nozze non vuole sentir parlare. Piuttosto ricorda con disarmante naturalezza quando tutta l’Italia scoprì che era “cornuta”.

Per le nozze bisogna attendere Antonella Clerici si sposa. Lo abbiamo annunciato più volte, ma alla fine nulla di fatto. E’ lei stessa, più innamorata che mai, a chiarire tutto: “Con la mia sincerità non potrei nasconderlo (se ci fosse una data, ndr). Con il mio pubblico ho fatto un patto: sapete tutto di me, non solo quello che mi fa comodo” dice al settimanale “Chi”.

L’Italia scoprì le corna di Antonella Antonella Clerici ricorda quando sulla rivista diretta da Signorini pubblicarono le foto di Eddy Martens con un’altra. “Alfonso mi avvisò per tempo, prima che arrivasse in edicola e mi venisse un colpo. Tutta l’Italia scoprì che ero cornuta. Fa parte delle regole, i giornali fanno il loro lavoro” dice ora Antonella disincantata e sicura di sé.



L’età che avanza non fa paura Antonella Clerici ha 59 anni ed è fiera della sua immagine più “matura”. “Oggi alla mia età sei giovane: sarà per quello che mangiamo, per la medicina, per i ritocchini – dice la conduttrice tv - A me piace portare bene la mia età, non vorrei dimostrare vent’anni di meno. Vedo facce tumefatte o bocche strane che provocano l’effetto contrario… Ci si può aiutare con medicina estetica mantenendo l’armonia”.

“Sono fiera di mia figlia” Della figlia Maelle, avuta dalla precedente relazione con Eddy Martens, la Clerici racconta come è cresciuta: “Mi ha fatto impressione il fatto di averla iscritta al liceo, sembra ieri che la portavo sul palco di Sanremo per farla conoscere al pubblico. E’ una ragazza sveglia, ironica, intelligente. E’ alta, bella, ha questi capelli meravigliosi, somiglia a suo papà, ma ha i miei occhi e i miei modi di fare. Sono fiera di lei, della ragazza che è, della sua libertà di pensiero”.

“Gli uomini maturano dopo” Infine, una stoccata ai maschietti. “Ho capito che gli uomini maturano dopo i 50 anni e allora anche per loro l’amore diventa romanzo. Per le donne invece lo è sempre, anche quando per l’uomo è solo un trafiletto in cronaca… - spiega Antonella Clerici - I ragazzi di oggi hanno meno paura a mostrare i sentimenti, sono più svegli…”.