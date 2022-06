Antonella Clerici a cuore aperto: dalla menopausa a quelle parti del corpo che non stanno più su

“Sono una donna piacente con i suoi difetti.

Se sono fuori forma lo dico… Credo che tutta Italia conosca i miei disturbi con la menopausa. E bisognerebbe parlarne di più. Non c’è niente da vergognarsi”. Antonella Clerici si racconta come un libro aperto e come sempre è un fiume in piena che rompe gli argini e arriva al cuore. “Le mie spettatrici sono cresciute con me: anche a me cedono parti del corpo che prima stavano su. Mica sono diversa dalle altre” ha detto a “La Repubblica”.