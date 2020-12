Antonella Clerici: “Vi racconto il mio Natale ristretto” Tgcom24 1 di 22 Chi 2 di 22 Chi 3 di 22 Chi 4 di 22 Chi 5 di 22 6 di 22 7 di 22 8 di 22 9 di 22 10 di 22 11 di 22 12 di 22 13 di 22 14 di 22 15 di 22 16 di 22 17 di 22 18 di 22 19 di 22 20 di 22 21 di 22 22 di 22 leggi dopo slideshow ingrandisci

“Siamo l’uno lo specchio dell’altra e non era scontato incontrarsi – spiega la conduttrice al settimanale “Chi” parlando di Garrone con cui fa coppia fissa da quattro anni – Con Maelle e Vittorio per me è Natale tutti i giorni, ho decorato tutta la casa perché per me questo periodo deve essere sempre una festa. E poi adoro il freddo, forse per contrasto con il mio spirito solare…”.



“Mi sono sentita amata e protetta e non mi era mai capitato prima: qualunque cosa mi succeda lui c’è sempre, non è invidioso del mio successo mentre prima ero io a trainare, ero il motore di tutto. Oggi avverto una solidità intorno che mi permette di sentirmi leggera” continua la Clerici.



“Il nostro sarà un Natale ristretto: saremo io, Vittorio, Maelle, mio papà e mia sorella. I figli di Vittorio saranno dalla mamma, ma sono stati con noi durante il lockdown – racconta Antonella – Stiamo vivendo un incubo, ma c’è un lato buono: abbiamo capito quali sono i veri valori… Siamo fragili, non invincibili, dobbiamo ritrovarci nelle cose semplici”.

