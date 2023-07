La cantante in vacanza è scatenata: prima i video in bikini, poi i baci bollenti con il fidanzato

Anna Tatangelo è una bomba sexy sotto il sole delle Baleari. Distesa a bordo piscina si crogiola al sole e per la gioia dei follower inquadra da ogni angolazione le sue curve mozzafiato. Un bel caffè sotto l'ombrellone e poi via pronti per la serata in discoteca. In un noto locale di Ibiza la coppia si lascia trasportare dalla musica e dalla passione. Ballano insieme avvinghiati, con la cantante in braccio al suo compagno. Ridono, si guardano negli occhi... poi, come un fuoco d'artificio, scatta il bacio sensuale.

Passione esplosiva Anna Tatangelo e Mattia Narducci stanno insieme da qualche mese. All'inizio hanno vissuto la loro storia con discrezione ma piano piano sono usciti allo scoperto e adesso la passione è sotto gli occhi di tutti. Sui social pubblicano le immagini dei loro baci mezzi nudi, con la cantante che indossa solo un accappatoio e i tacchi alti. Del resto le presentazioni in famiglia sono state fatte, tutto procede a gonfie vele e non hanno motivo per tenere nascosto un amore così bello.