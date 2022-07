Anna Falchi di nuovo innamorata: "Con Walter ci capiamo, il linguaggio è comune"

Dopo 11 anni d'amore, di cui uno di convivenza, la storia tra la Falchi e Ruggieri è finita. Andare a vivere insieme è stato fatale: "E' difficile condividere gli spazi... spesso le persone sono troppo autonome per costruire giorno dopo giorno un nido comune. Alla fine non mi vedevo amata e considerata come avrei voluto", ha confessato. La fiamma si era spenta e lei ha preferito ripartire dalla propria libertà.

La vita le ha regalato presto un nuovo amore e anche se Anna preferisce andarci con i piedi di piombo, non nega di essere felice. Di andare a convivere però non se ne parla: "D'ora in avanti l'unica che vivrà a casa con me sarà Alyssa", dice in modo categorico. Con sua figlia ha un rapporto speciale e anche per proteggerla preferisce vivere la storia con Walter senza fretta e senza troppa pressione: "Voglio accompagnarla in un momento nel quale le mie scelte personali hanno coinvolto anche lei", confida.