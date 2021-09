Anna Dello Russo con... Gioia, eccola a Milano con Angelo

Schivo, riservato e misterioso, ecco l’uomo che accompagna sempre Anna Dell Russo. La consulente creativa di Vogue Japan è stata paparazzata durante una passeggiata meneghina insieme ad Angelo Gioia. Di lui si sa che si sono conosciuti durante l’infanzia e che vivono insieme a Milano, adora come la fashion-icon viaggiare per il mondo, ama gli animali ed è sempre impeccabile.

Dopo una lunga vacanza in Puglia, a Cisternino dove la coppia ha una grande villa, è tornata a Milano, dove ha due appartamenti (uno per viverci e l’altro per tenere le migliaia di vestiti griffati che possiede), per assistere alla settimana della moda che comincia tra pochi giorni.

Fashionista ed eccentrica per un giro di shopping e un frugale pasto al tavolino del bar con gli amici Anna Dell Russo ha scelto una mise ancora estiva con sandali ultraflat gialli ai piedi e minidress variopinto. Sorride ai paparazzi e tiene stretto per mano il suo Angelo, una presenza rassicurante e sempre al suo fianco in modo discreto e ineccepibile.

