Andrea Pirlo ha sposato Valentina Baldini: matrimonio in Comune per l'ex calciatore

Andrea Pirlo , allenatore ed ex giocatore, ha sposato la compagna Valentina Baldini . La cerimonia si è tenuta il 12 marzo in municipio a Torino dove a unirli in matrimonio c'era Mimmo Portas, il leader dei Moderati. La coppia, insieme dal 2014, ha già due figli gemelli , Leonardo e Tommaso, nati a New York nel 2017.

Per Pirlo non è si trattato del primo "sì". L'anno in cui ha conosciuto la sua attuale moglie si era appena separato dalla precedente, Deborah Roversi, dalla quale aveva avuto altri due figli, Niccolò e Angela. La separazione tra i due era stata piuttosto burrascosa. In un'intervista, Roversi aveva, infatti, fatto intendere che c'erano dei problemi inerenti all’assegno di mantenimento. Inoltre, l'ex moglie aveva anche raccontato che, durante gli anni di matrimonio, si era "completamente annullata" per le difficoltà di stare accanto a un calciatore famoso come Andrea Pirlo.

