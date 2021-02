Andrea Iannone e la figlia di Umberto Tozzi, tete-a-tete romantico

Nuova coppia all’orizzonte? Il settimanale “Chi” ha paparazzato Andrea Iannone in compagnia di Natasha Tozzi. Il motociclista, ex di Belen Rodriguez e di Giulia De Lellis, è stato visto pranzare insieme alla figlia di Umberto Tozzi in un locale del centro di Milano. Poi sono usciti insieme e si sono diretti fuori città ognuno con la sua auto. Forse proprio a Lugano, dove il pilota vive…

La Tozzi era in versione catwoman con pantaloni in pelle neri aderenti, chioma bionda raccolta, mascherina nera calata sul viso. Iannone, che è stato squalificato dalle corse per quattro anni e che da qualche tempo coltiva la passione per le 4 ruote (non più solo due), parlava fitto fitto con la bella Natasha, poi all’uscita hanno finto di percorrere strade diverse, ma una volta raggiunta ognuno la propria auto si sono inseguiti in un percorso che forse li ha portati proprio a continuare la serata nella villa di Iannone a Lugano.

