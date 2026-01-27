Andrea Dianetti si sposa: la romantica (e inaspettata) proposta di matrimonio

"Amo'... ma che stai scherzando?", è stata la primissima reazione di Miriam, rimasta immobile. Non capiva se fosse uno scherzo o se il suo Andrea fosse serio. "Amoo… ma che stai a dì? Amoooore…", ha continuato Miriam quando ha capito che era tutto vero. Poi il tenero bacio. "Quindi mi vuoi sposare?", chiede Andrea. "Sììì", la risposta di Miriam. Poi abbraccio, altro bacio, e l'ex allievo di Amici che, simpaticamente, esulta di fronte ad altri "compagni" di crociera che hanno assistito alla scena. "Un momento di goliardia con un pubblico di passaggio - ha raccontato -. Non sapevo più quando fare la proposta, ci provavo da giorni ma succedeva di tutto. Non trovavo mai il momento giusto". Momento che, infine, è arrivato.