Andrea Dianetti si sposa: la romantica (e inaspettata) proposta di matrimonio
L'ex allievo di "Amici" ha chiesto alla fidanzata Miriam Milani di sposarlo. Con la "scusa" di un Reel
Romantica e inaspettata. È la proposta di matrimonio di Andrea Dianetti, ex allievo di Amici e ora content creator, alla sua fidanzata Miriam Milani. Con la scusa di fare un Reel comico per Instagram, Andrea ha sorpreso la sua dolce metà chiedendole di sposarlo, davanti a uno splendido tramonto su una nave da crociera. "Era palesemente infastidita dal vento e dall'ennesimo Reel. Era cinque minuti che la tenevo lì - ha rivelato il content creator su Instagram -. Poi panico, incapacità motorie improvvise, check che sia tutto apposto, respirone e... mi vuoi sposare?". Per la cronaca, Miriam ha detto "sì".
La proposta di matrimonio
I due si trovano su una nave a crociera, che li sta portando in giro per il mondo in posti meravigliosi (tra cui i Caraibi). Dianetti ha deciso di approfittare della splendida cornice offerta dal mare calmo e dal romantico tramonto per chiedere alla fidanzata di fare il grande passo. Andrea, visibilmente emozionato, chiede a Miriam di girarsi con la scusa di un Reel, poi prende l'anello nascosto nel borsello, la tocca sulla schiena per chiederle di girarsi e infine si inginocchia. Da lì, secondi che rimarranno impressi nella vita di entrambi.
La reazione di Miriam
"Amo'... ma che stai scherzando?", è stata la primissima reazione di Miriam, rimasta immobile. Non capiva se fosse uno scherzo o se il suo Andrea fosse serio. "Amoo… ma che stai a dì? Amoooore…", ha continuato Miriam quando ha capito che era tutto vero. Poi il tenero bacio. "Quindi mi vuoi sposare?", chiede Andrea. "Sììì", la risposta di Miriam. Poi abbraccio, altro bacio, e l'ex allievo di Amici che, simpaticamente, esulta di fronte ad altri "compagni" di crociera che hanno assistito alla scena. "Un momento di goliardia con un pubblico di passaggio - ha raccontato -. Non sapevo più quando fare la proposta, ci provavo da giorni ma succedeva di tutto. Non trovavo mai il momento giusto". Momento che, infine, è arrivato.