Gaia Moretto e Valentina Arrighetti: "Al nostro matrimonio nessuna delle due ha pianto"

La coppia ha poi raccontato come si sono conosciute e come è stato il loro primo incontro: "Ci siamo conosciute in pandemia collaborando insieme a un progetto legato alla pallavolo - racconta Gaia Moretto - Da lì ci siamo rese conto che anche alla fine della giornata lavorativa ci faceva piacere continuare a conoscerci". "Il primo incontro è stato molto emozionante, ma anche tanto strano perché finalmente ci potevano vedere, toccare" ha concluso Valentina Arrighetti.