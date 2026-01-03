Logo Tgcom24
Gaia Moretto e Valentina Arrighetti: "Al nostro matrimonio nessuna delle due ha pianto"

A "Verissimo" le due ex pallavoliste: "Il segreto? Ci siamo dette le promesse la sera prima"

03 Gen 2026 - 18:49
Ospiti a "Verissimo" Gaia Moretto e Valentina Arrighetti raccontano il loro giorno più bello, quando si sono unite civilmente, e ripercorrono la loro storia d'amore. "Abbiamo deciso di dirci le promesse la sera prima del matrimonio per paura di non riuscire a dirle per la troppa emozione il giorno dopo", confidano le due ex pallavoliste a Silvia Toffanin.

E sull'idea di unirsi civilmente Valentina Arrighetti ha aggiunto: "Sono stata io a proporlo, avevo bisogno di tempo, avevo deciso di chiederle di sposarmi almeno un anno e mezzo prima di farlo. Poi quando mi sono sentita pronta gliel'ho chiesto. Sono una persona migliore da quando conosco Gaia".

La coppia ha poi raccontato come si sono conosciute e come è stato il loro primo incontro: "Ci siamo conosciute in pandemia collaborando insieme a un progetto legato alla pallavolo - racconta Gaia Moretto - Da lì ci siamo rese conto che anche alla fine della giornata lavorativa ci faceva piacere continuare a conoscerci". "Il primo incontro è stato molto emozionante, ma anche tanto strano perché finalmente ci potevano vedere, toccare" ha concluso Valentina Arrighetti.

