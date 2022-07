Ambra in vacanza, scorci di seno in bella vista

L'aperitivo a base di birra tra gli scogli ha fornito l'occasione per lo scatto perfetto: con il sole che si avvia al tramonto e illumina il mare, l'attrice ha posato in tutto il suo splendore, con un bikini incredibilmente sexy che lascia parzialmente scoperto il seno.

Leggi Anche Ambra Angiolini, primo bikini della stagione a Stromboli

In riva al mare Ambra è bellissima, con il sole e la brezza che le accarezzano la pelle. Posa fiera e spavalda, tirando fuori tutto il suo sex appeal per delle foto che conquistano i follower. "Parti con una valigia e quando torni non basta più… da tutti i sogni che mi sono stati regalati" scrive su Instagram taggando chi le ha fatto compagnia in questi giorni da incorniciare.

Leggi Anche Ambra Angiolini bacia un uomo misterioso: nuovo amore dopo Allegri



E' un'estate felice quella della Angiolini, almeno a giudicare da quello che condivide sui social. La cocente delusione dopo la rottura con Massimiliano Allegri sembra definitivamente archiviata e l'attrice sorride alla vita. Posta scatti gioiosi che trasmettono positività, tra sorrisi in famiglia e gioie sul lavoro. Spazio anche alla sensualità, con i jeans sbottonati e gli addominali in bella vista o le pose da diva sexy in costume. E' entrata nel cuore degli italiani a 15 anni con la sua freschezza e solarità, e ora che ne ha 45 è più amata che mai.