Altro che prova costumi, Naike Rivelli non ha nulla addosso

"Siccome non posso far vedere la prova costumi, non la faccio vedere" scrive ammiccante Naike Rivelli in un video social. Mantiene la parola, e in effetti si fa riprendere senza nulla addosso: seduta sulla sedia del camerino mentre legge e prende appunti è totalmente nuda, fatta eccezione per un paio di décolleté dal tacco altissimo.

Sua madre Ornella Muti sarà tra le co-conduttrici del Festival di Sanremo e Naike le sta accanto, occupandosi degli outfit. Nel camerino si mette comoda, non svela niente ma stuzzica l'attenzione e la curiosità dei follower facendosi ritrarre totalmente nuda, con il seno nascosto dai capelli e dalle mani e le parti intime coperte dal quaderno. Un gioco di vedo-non vedo studiato da vera maestra, che scatena la fantasia e lascia a bocca aperta.

Sui social la Rivelli provoca a più non posso con le sue pose disinibite, ma "Nella vita privata è quasi una suora" rivela sua madre al Corriere della Sera. "Non è una di quelle influencer che sta su Instagram con la bocca gonfia a far vedere il c..o. Porta avanti le sue battaglie per l'ambiente e per le donne", dice la Muti. Gli animali, la parità di genere, la libertà di espressione, la legalizzazione delle droghe leggere sono i grandi temi che le stanno a cuore, e le forme al vento sono il suo modo per catturare l'attenzione. E ci riesce benissimo...