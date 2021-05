Altro che Balotelli! Dayane Mello con la sua nuova fiamma tra baci bollenti e topless

Il ritorno di fiamma tra Dayane Mello e Mario Balotelli veniva dato quasi per certo, nonostante le smentite dei diretti interessati. La modella brasiliana però ha sparigliato le carte, lanciandosi in effusioni bollenti con un altro uomo. Il settimanale Chi l'ha beccata in barca al largo di Amalfi, mentre si lasciava travolgere dalla passione con Antonio, imprenditore casertano che le ha restituito il sorriso.

"Non so dire se oggi ho trovato la persona giusta, ma se fosse così sarei felice", ha confessato Dayane alla rivista diretta da Alfonso Signorini. Se sia vero amore è presto per dirlo, ma le foto rubate testimoniano un'attrazione irresistibile. Lei e Antonio si avvinghiano, si stringono, si lanciano in baci bollenti e sensuali. L'attrazione tra loro c'è e si vede, ma lei preferisce andare con i piedi di piombo: "Non andrò più di corsa e non sbatterò la testa come in passato".

Dayane e Antonio non solo soli durante la loro "fuga dalla realtà" in alto mare. Insieme a loro c'è un gruppo di amici, tra i quali anche Soleil Sorgè che con la modella brasiliana si lancia in balletti scatenati e provocanti. Bellissime in bikini, con le curve sinuose in mostra, si lanciano in balletti mozzafiato e pose sexy da condividere con i follower. La Mello è scatenata come non mai, e osa un topless piccante che fa salire la temperatura social.

