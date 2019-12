Allenamento e dieta, le vip si preparano alle feste

Nei primi sei mesi dell'anno ci si prepara alla prova bikini, nel secondo semestre si fa allenamento e dieta per arrivare in forma alle feste natalizie. Il calendario dell'avvento da vip è scandito da dure sessioni di palestra e da una buona dose di sana alimentazione. Per sedersi a mangiare il panettone in ottima forma bisogna pensarci per tempo. Ne sanno qualcosa i fisici scolpiti di Anna Tatangelo, Melissa Satta, Diletta Leotta, Lady Facchinetti, Elisabetta Gregoraci, Michela Persico e molte altre.