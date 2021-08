Alessia Marcuzzi travolta da un’onda d’amore a Formentera

Chi 1 di 13 Chi 2 di 13 Chi 3 di 13 Chi 4 di 13 Chi 5 di 13 Instagram 6 di 13 Instagram 7 di 13 Instagram 8 di 13 Instagram 9 di 13 Instagram 10 di 13 Instagram 11 di 13 Instagram 12 di 13 Instagram 13 di 13 leggi dopo slideshow ingrandisci

L'anno scorso erano stati travolti da voci di crisi, scandali e presunti tradimenti ma quest'anno si prendono la rivincita sulle malelingue. In vacanza a Formentera, Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi sono più affiatati che mai tra coccole e giochi in acqua. Il settimanale Chi li ha paparazzati mentre si godono la loro estate spensierata, persi in un mare... d'amore.