Alessia Macari mamma sexy per il battesimo della figlia Nevaeh

La vincitrice del primo "Grande Fratello Vip" ha scelto un look sensualissimo che enfatizzava le sue forme, mentre la piccola sembrava una bambola con il suo vestitino di tulle. Più informale Oliver Kragl , il papà della festeggiata, in maglietta bianca e pantaloni neri.

La Macari era sensualissima con il suo abito bianco scollatissimo e con uno spacco provocante sul davanti. Ha sfilato per un video social con le curve da ciociara in mostra, poi si è esibita al microfono cantando una canzone per gli ospiti. Era felice ed emozionata con la sua piccolina tra le braccia in un giorno così speciale.

Alessia e Oliver si sono sposati nel maggio 2019 e a gennaio 2021 è nata la loro primogenita, Nevaeh. Un nome particolare che la mamma, di origine irlandese e madrelingua inglese, ha scelto perché è l'anagramma di Heaven, che in italiano significa Paradiso.