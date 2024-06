Ludovica Sauer non la pensa come Rocio Munoz Morales sul tema delle nozze. L'attrice, sempre ospite di Mamma Dilettante, aveva detto che vorrebbe sposarsi con Raoul Bova che preferisce aspettare la proposta piuttosto che avanzarla. La moglie di Alessandro Cattelan, invece, ha raccontato di essersi fatta avanti senza problemi quando ha capito che il momento era giusto: "Dopo la nascita di Nina, era arrivata l'ora", ha raccontato. "Il mio non è un rifiuto per il matrimonio, io non amo neanche il giorno del mio compleanno. Non mi sento a mio agio. Amo andare alle feste degli altri. Eravamo in pochi al mio matrimonio, in 25, e allora mi sentivo a mio agio, era un cerchio ristretto. Ho lavorato anche quel giorno" ha spiegato il conduttore.