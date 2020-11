Anche Alessandro Cattelan è positivo al Covid-19: "Tranquilli, sono in ottime mani"

"Oggi facendo i controlli periodici di questi giorni ho scoperto di essere positivo al Covid. In attesa di effettuare un test molecolare sono sotto controllo e isolato...". Alessandro Cattelan annuncia così di aver contratto anche lui il virus, ma di essere in ottime condizioni, assistito dalla moglie e dalle figlie, di cui posta su Instagram i disegni di incoraggiamento ricevuti.

Nel primo scatto si vede un tenero ritratto di famiglia, mamma, papà e le due figlie Nina e Olli. "Ludo Sauer mi fa trovare fuori dalla camera il piatto per mangiare e per fortuna ogni tanto Nina e Olli mi fanno scivolare un messaggino sotto la porta quindi sono in ottime mani!", aggiunge il conduttore di "X Factor", il cui prossimo appuntamento con i Live dovrebbe andare in onda giovedì 5 novembre. Cattelan condurrà da casa?

Intanto dalla produzione arriva un messaggio social dedicato al conduttore: “La famiglia di #XF2020 è con il nostro capitano Alessandro Cattelan”, si legge.

