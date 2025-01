Alessandro Benetton e l'amicizia speciale per Gloria Tonon

I paparazzi del settimanale “Chi” hanno fotografato Alessandro Benetton e Gloria Tonon durante una passeggiata. Entrambi indossano abiti casual da montagna e sorridono felici agli obiettivi. I due sarebbero legati da un’amicizia speciale: condividono la passione per gli sport, per i viaggi e per l’arte. E pare che si siano conosciuti tempo fa proprio a una mostra organizzata nella galleria di Treviso di cui Benetton è cofondatore. Gloria è figlia di uno dei due proprietari di un noto ristorante di Venegazzù, dove la famiglia Benetton è di casa.