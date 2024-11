I follower chiedevano ad Alena Seredova il motivo del suo cambiamento fisico e lei non ha esitato a spiegare di aver voluto dimagrire e di essere soddisfatta del risultato ottenuto: “Per una volta devo dire che ti do ragione. Sono stata proprio brava e mi sono rimessa in forma. La stupidaggine che ho fatto è che in questi ultimi 10 anni in cui continuavo ad avere sempre qualche chiletto in più ho dato via tutto quello che mi stava piccolo. Adesso mi sarebbe stato utile, perciò mi aspetta l’obbligo di shopping, che non è mai il mio preferito… Ma mi è tutto grande ragazzi!”.