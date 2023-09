Ma il primogenito ha voluto seguire le orme calcistiche del padre e ha accettato il suo primo incarico in una squadra fuori casa. Il 15enne Louis Thomas, che la ex modella ha avuto da Gigi Buffon, vive a Pisa dove gioca negli Allievi regionali under 16. “Faccio fatica a dormire, è tosta”, ha confessato Alena rispondendo alle domande social.

Ansie da mamma Alena Seredova è preoccupata da quando il suo Louis Thomas Buffon si è trasferito a vivere lontano da Torino. “Mi manca” confida ai fan emozionata, quasi al limite delle lacrime. Da qualche tempo il primogenito che la ex modella ha avuto da Gigi Buffon, vive a Pisa. “Sapevo che questo momento doveva arrivare prima o poi. Diciamo che ‘prima’ non pensavo ‘adesso’. Il ‘poi’ poteva arrivare molto più avanti… E’ dura, è tosta e faccio fatica a dormire. Non mi piace, però so che lo sto facendo per lui. So che è un sacrificio” aggiunge la Seredova.

Il futuro di Louis Thomas Alena Seredova ha sempre seguito i figli nelle partite di calcio, sui social documentava i pomeriggi trascorsi a bordo campo ad incitare i bambini. E ovviamente è soddisfatta per il percorso che stanno facendo, ma ammette: “Naturalmente sono super felice per lui… E’ vero anche che il mio modo di essere mamma non aveva previsto questo così presto”. In casa con lei però ci sono David Lee che sta per cominciare il liceo linguistico e la piccola Vivienne Charlotte - avuta dal secondo marito Alessandro Nasi, sposato in estate a Noto - che ha iniziato la scuola materna.